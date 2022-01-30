"Büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim"
Erdoğan, "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz" açıklamasında bulundu.
Politika 30.01.2022, 17:01 30.01.2022, 17:23
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim."
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