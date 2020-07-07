Cem Uzan Paris'ten seslendi: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı

2009 yılından beri yurt dışında yaşayan Cem Uzan, siyasi hedefinin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak, kişisel hedefinin ise Türkiye'ye dönebilmek olduğunu belirtti.

AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 2002 seçimleri öncesinde siyasete atılan ve çok büyük bir kampanya yaparak yüzde 7.8 oy alan Genç Parti'nin lideri Cem Uzan, partinin genel başkanlık koltuğunu kardeşi Hakan Uzan'a bıraktı.

2009 yılından beri yaşadığı Fransa'nın başkenti Paris'ten video konferans yöntemiyle partisinin kongresine katılan Cem Uzan, yaptığı konuşmada Genç Parti Manifestosu açıkladı ve ilk sıraya da kadın ve çocuk hakları konusunu koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin'in de katıldığı Genç Parti'nin kongresinde, partinin logosunda da değişime gidildi. İki hilal ile ortasındaki yıldızdan oluşan ve altında Genç Parti yazan parti logosunun altına, Cem Uzan'ın imzası da eklendi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı’ya konuşan Uzan, Türkiye'ye ne zaman döneceğine yönelik soruya "Doğru zamanda" diyerek yanıt verirken, hedefini ise şöyle açıkladı:

"Ben Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokan adam olacağım."

"Türkiye'de adalet var mı" diyen Uzan, genel af vurgusu yaparken, yalnızca cinayet, cinayete teşebbüs, çocuğa, kadına yönelik şiddet ile taciz suçlarından mahkum olanların af kapsamında değerlendirilmeyeceğini ifade etti.

"OSMAN KAVALA İŞ DÜNYASINDA RAKİBİMDİ..."

Siyasi tutukluluklara son verileceğini belirten Uzan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumlarıyla ilgili de konuştu. "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken, Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Mal varlığına el konulduktan sonra yurt dışında 11 yıldır yaşayan Uzan, "Türkiye'nin en varlıklı insanlarından biriydiniz. Mal varlığınıza el konulduktan sonra aynı görkemli hayatı yurt dışında da yaşıyor musunuz" sorusunu "Kime göre görkemli? Çok şükür bir eksiğim yok" diyerek yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 08:21