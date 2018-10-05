CHP'de muhtemel aday hareketliliği

CHP’de yerel seçim öncesi birçok aday ismi kulislere yansırken en çok üç büyük kentte kimlerin yarışa gireceği merak ediliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anketlerden çıkan bazı isimlerle görüştüğü bildirildi. İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un adı öne çıktı. Ankara’da ittifak oylarına karşı Mansur Yavaş’ın yeniden gündemde olduğu bildirildi.

CHP KULİSLERİ HAREKETLİ

Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi CHP’nin iddialı olduğu kentlerde aday isimleri üzerine arayış başlarken, kulisler de hareketlendi. CHP aday profilini ‘kentle ilgili hayali, başarı hikayesi olan, örgütün üzerinde uzlaştığı, yerel ve bölgesel dengelere uygun, bölgenin sosyolojik dokusunu temsil edecek’ isimler olarak tespit etmişti. CHP’de en çok üç büyük kentte kimlerin aday olacağı merak ediliyor.

ANKARA'DA KRİZİ YAŞANABİLİR

Melih Gökçek’in ayrılması ve MHP’nin AK Parti’ye büyükşehirler için ittifak önerisinin ardından Ankara’da yerel dengeler değişti. Kulislerde ittifak oylarını kesebilecek ismin 2014’te de aday olan ülkücü Mansur Yavaş olabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun da Yavaş’a sıcak baktığı ancak Yavaş’ın CHP ve İyi Parti’nin ortak adayı olarak yarışa girmek istediği belirtiliyor. Yavaş isminin öne çıkmasından parti örgütünün rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım’ın da ismi adaylık için geçiyor

MUĞLA’YA TEKİRDAĞ’DAN ADAY

CHP’nin güçlü olduğu illerden biri de Muğla. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklamıştı. Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün ise bir kez daha adaylığa hazırlanırken, kulislerde süpriz isim telaffuz edilmeye başlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Muğla için en güçlü isim olduğu belirtiliyor. Karakaya’nın Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü belirtiliyor.

VEKİLLER ADAYLIK PEŞİNDE

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’ın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığına garanti gözüyle bakılırken, Kocaeli anketlerinde yine milletvekili olan Fatma Hürriyet Kaplan’ın isminin çıktığı ve aday gösterileceği ifade ediliyor.

Bolu için Tanju Özcan, Bursa için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in adı geçiyor. Bozbey’in büyükşehir belediye başkanlığı istememesine rağmen Bursa’da yapılan ankette önde çıktığı konuşuluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen’in kararı bekleniyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfi Savaş, Edirne’de Recep Gürkan, Giresun’da Kerim Aksu, Sinop’ta Baki Ergül ile devam edilmesinin gündemde olduğu aktarılıyor.

İSTANBUL’DA REKABET BÜYÜK

CHP’nin megakent İstanbul için kimi aday göstereceği, en çok merak edilen konu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bugün AK Parti’nin 25 yıllık İstanbul saltanatını yıkan birisi doğal cumhurbaşkanı adayıdır” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul’da ilk olarak Genel Sekreter Akif Hamzaçebi adaylığını açıklamıştı. Gürsel Tekin’in de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için uzun süredir çalıştığı biliniyor. Tekin özellikle sağ oyların yüksek olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

SARIGÜL'E EYÜPSULTAN ADAYLIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Mustafa Sarıgül’ün Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı olacağı belirtilirken, kazanılabilecek ilçelerde kadın adaylar gösterilmesi düşünülüyor.

Daha önceleri genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Yasemin Öney Cankurtaran’ın Beşiktaş’a belediye başkan adayı olabileceği konuşuluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 09:56