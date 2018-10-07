CHP'li Çebi'den dikkat çeken adaylık çıkışı

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Hamzaçebi programda gündeme ilişkin cevapladığı sorularda dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul için adı geçen Hamzaçebi, "Aday gösterilirsem kazanırım" dedi.

Programda gündemin sıcak konularında Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki küskünlük iddialarına da değindi. Aralarında bir küskünlüğün olmadığını, asla bir sorun bulunmadığını söyledi.

AK PARTİ GÜÇLÜ BİR ADAY GÖSTERECEK

Hamzaçebi, "Aday gösterilirsem kazanırım. Adayım, çalışıyorum, hala iddialıyım. Yapılacak bütün araştırmalarda ben çıkacağım. AK Parti'nin adayı kim olacak ondan hiç emin değilim. Ama güçlü bir aday gösterilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

