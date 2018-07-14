CHP'li Kesici, Erdoğan'ı ziyaret etti

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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Ümit Kozan’a konuşan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi. Kesici, "Sayın Erdoğan'ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.

İlhan Kesici 25 Haziran sabahı sosyal medya hesabından, "Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullanan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum." diye tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.