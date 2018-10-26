CHP, Milletvekili Gürsel Erol hakkında kınama cezası verdi

Milletvekili genel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verildi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

Erol, daha önceki YDK toplantısına katılarak savunmasını yapmış, ancak hakkında bir karar verilmemişti.

CHP YDK, bugün Uğur Bayraktutan başkanlığında saat 11.00'de yeniden toplandı.

Toplantıda, Erol'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddesi uyarınca "Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak" gerekçesi ile oy çokluğu ile kınama cezası verildi.

CHP Tüzüğü'ne göre, kınama cezası ile cezalandırılanlar, bir yıl süre ile parti organlarına seçilemiyor, seçilmişlerse de bu görevden alınıyor.

Olayın geçmişi

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını savunarak, "Mevcut Genel Merkez yönetimini, sıfat ve unvanları ne olursa olsun, bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş, ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

Kaynak: AA