CHP'nin İstanbul adayı Abdüllatif Şener mi ?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Muharrem İnce'nin aday gösterilme şansı olmadığını belirtirken, "Dün PM sonrası Kemal Bey’e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı’nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti. İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener…" ifadelerini kullandı.

Yılman'ın aday olacağını ileri sürdüğü Şener, 24 Haziran seçimleri öncesinde uzun süre CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelmişti.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi sonrası Şener de CHP'den Konya milletvekili adayı yapılmış ve milletvekili seçilmişti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, gelecek yerel seçimlerde İstanbul ya da Ankara'da CHP'den belediye başkan adayı olacağı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

AK Parti'nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, 2008 yılında partiden istifa etmişti.