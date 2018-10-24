CHP yerel seçim adaylarını açıkladı

CHP'de 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Tamamı ilçe ve beldeleri kapsayan 105 aday da kamuoyuna duyuruldu. Başkan adayı belirlenen yerler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den herhangi bir belediye yer almadı. CHP'de gözler Parti Meclisi toplantısının ardından yapılması beklenen açıklamada. İşte CHP'nin 105 belediye başkan adayı

Ankara Güdül: Sevilay Akyüz,

Bursa Gemlik: Mehmet Uğur,

Nevşehir Ürgüp: Bekir Ödemiş,

Kocaeli Gölcük: İsmet İşeri

Konya Seydişehir: Mehmet Katlav

Zonguldak Alaplı:Nuri Tekin

Van Muradiye:Haşem Polat

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Kaynak: Ajanslar