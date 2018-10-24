CHP yerel seçim adaylarını açıkladı

CHP'de 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Tamamı ilçe ve beldeleri kapsayan 105 aday da kamuoyuna duyuruldu. Başkan adayı belirlenen yerler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den herhangi bir belediye yer almadı. CHP'de gözler Parti Meclisi toplantısının ardından yapılması beklenen açıklamada. İşte CHP'nin 105 belediye başkan adayı
Ankara Güdül: Sevilay Akyüz,
Bursa Gemlik: Mehmet Uğur,
Nevşehir Ürgüp: Bekir Ödemiş,
Kocaeli Gölcük: İsmet İşeri
Konya Seydişehir: Mehmet Katlav
Zonguldak Alaplı:Nuri Tekin
Van Muradiye:Haşem Polat
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Kaynak: Ajanslar