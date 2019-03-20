CHP’nin Bayraklı listesindeki 30 kişinin terör bağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “CHP’nin Bayraklı listesinde terör örgütleri ile bağlantısı olanlar var” dediği isimlerin Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni Serdar Sandal’ın listesindeki isimler olduğu ortaya çıktı. Listede birinci sıradaki Yeşim Tekoğlu’nun kardeşi MLKP ile irtibatlı. 11. sıradaki Gönül Güngör de THKP-C’nin gençlik yapılanmasından. Medeni Erdem’in kardeşinin de PKK’dan kaydı var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “CHP’nin Bayraklı listesinde terör örgütleri ile bağlantısı olanlar var” açıklamasının ardından listedeki PKK’lılar belli oldu. Terör örgütleriyle yaptığı seçim ittifakını ısrarla inkar eden CHP ve İYİ Parti yine yakalandı. CHP, belediye meclis üyelikleri listelerini terör örgütleri ile irtibatlı olan ve haklarında yasadışı gösterilere katılmaktan işlem yapılmış isimlerle doldurdu.

İl genelinde meclis üyeliği listelerinde bulunan 30’a yakın ismin ya bizzat kendisinin ya da birinci dereceden yakınının PKK, THKP-C, TKP, DHKP-C gibi partiler ile irtibatı olduğu öğrenildi. Terörle bağlantılı en dikkat çekici listelerden birisi CHP’nin Bayraklı’dan aday gösterdiği Serdar Sandal’ın listesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olduğu iddia edilen Sandal’ın listesinde terör örgütleri ile doğrudan veya dolayla irtibatı olan 3 isim bulunuyor.

Yeğen Sandal’ın listesinde birinci sıradan aday gösterilen Yeşim Tekoğlu’nun kardeşi Faysal Tekoğlu terör örgütü MLKP ile irtibatlı. Tekoğlu, örgütün bir çok eyleminde yer aldı. Listede 11. sırada yer alan Gönül Güngör de terör örgütü THKP-C’nin sözde gençlik yapılanmasında yer aldı. Güngör, örgütün gösteri ve eylemlerine katıldı. Listedeki diğer tartışmalı isim ise Medeni Erdem. Erdem’in kardeşinin ise terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık suçundan kaydı mevcut.

Soylu’nun “CHP’nin Bayraklı listesinde terör örgütleri ile bağlantısı var” açıklaması partide deprem etkisi yarattı. CHP’li belediye meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Ali Şenay istifa etti. Açıklama yapan Şeref Balbay şunları kaydetti: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi. PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap verdi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi.”

Kaynak: Yeni Şafak