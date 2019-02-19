Cumhur ittifakı genişliyor

Cumhur İttifakı genişledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişliyor.MHP beş ilde, AK Parti üç ilde adaylarını çekme kararı aldı.

MHP, Bolu, Çanakkale, Giresun, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da çekme kararı aldı.

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak.

İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu.

Aday listeleri verilme süresi saat 17.00'de doluyor.

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

Kaynak: Haber7

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:00