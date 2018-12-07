"Cumhur ittifakında kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası basına verdiği demeçte yerel seçimlerle ilgili "Cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız" dedi.

Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bu hafta içinde görüşebiliriz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şu şekilde:

Cumhur ittifakının hasassiyetleri son seçimde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Birbirimizle olan yürüyüşteki hassasiyetlerimizi kıskanan bazı oluşumlar var. Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Cumhur ittifakını bozdurmamakta kararlıyız. (Cumhur ittifakı) Bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor.

Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz.

(Askerlik süresiyle ilgili çalışma) Şu anda bu işin birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı kuvvetlerimiz, başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayı yapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinede de uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız"

MİT müsteşarının ABD ziyareti

"(MİT Başkanı Fidan'ın ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği iddiası) Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 16:39