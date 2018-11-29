Cumhur ittifakında yerel seçim hesabı

AK Parti ile MHP arasında 2019 Mart'ta yapılması planlanan belediye başkanlığı seçimlerein yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, AK Parti ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde, diğer partilerin ittifak yaptığı her yerde, seçime ittifakla girilecek. MHP'nin yüzde 10 barajına takıldığı yerlerde belediye üyeliği jesti gündeme gelecek. Dışarıdan belediye başkan yardımcılığının yanı sıra, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin ortağa bırakılması da tartışılıyor.

Millet İttifakı'nın olduğu her yerde karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkılması planlanıyor. Bu durum bazı illerde MHP-İYİ Parti yarışını gündeme getirebilecek.

Belediye meclis üyeliklerinin dağılımı, aynen milletvekili dağılımı gibi yapılacak yüzde 10 barajı aşamayan parti o ilde meclis üyeliği de çıkartamayacak.

Gizem Karakış'ın Hürriyet'teki haberine göre, son seçimde MHP'nin kazandığı Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars'ta yine MHP'nin adaylarının desteklenmesi tartışılıyor. AK Parti kurmaylarının MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Diğer yandan AK Parti'nin açıklamadığı 21 il içinde yer alan Muğla ve Aydın'da ikinci parti olan AK Parti'nin desteklenebileceği ifade ediliyor.