Cumhurbaşkanı Erdoğan: 400 hedefin 111'i tamamlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır." dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Millet Bahçemizin açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikteyiz. Yıldırım Beyazıd'ın Hüseyin Gazi'nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla çınlayan, Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır.

"404 MİLLET BAHÇESİ HEDEFİNİN 111'İ TAMAMLANDI"

4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Burası artık sadece bir Başkent değil aynı zamanda her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır.

Son seçimlerde ülkemizin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü vermiştik. 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Söz verdiğimizden daha fazla Millet Bahçesi'ni milletimize kazandırmış olacağız. 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2 buçuk milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında 300 bin konutumuzun inşası halen devam ediyor. Ankara'da da 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları, 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. 44 ilimizdeki 79 tarihi meydanımızı yeniden düzenliyoruz. Bunlar arasında Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma Bölgesi, Kastamonu Merkez Nasrullah Camii, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme çalışmaları da var. Cephe yenileme çalışmalarıyla şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz.

Kapsamlı bir plan hazırladık. Ankara'nın tarihini, kültürünü yeniden gün yüzüne çıkaran bu projeleri bir Millet Bahçesi zinciriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Durmak yok, yola devam sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisiyle yemyeşil bir hayat alanı kuruyoruz. Buradaki cumhuriyetin ilk dönemin yadigarı yapıları yüksek teknolojiyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla Ankaramız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasıın diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız.

3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık.

Ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyor. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde elhamdülillah bolluk bereket var.

Şimdi son kozlarını sahaya sürdüler. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar. Elbette bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz. Her siyasi engeli aşmanın her saldırıyı savuşturmanın ülkemize ve milletimize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli göze alarak çıktık.