Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çiğnenmedik değer bırakmadılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim kılsın.

Siz bizi hiç mahcup etmediniz. Biz de size ve Rize'ye mahcup olmadık, olmayacağız. Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa, biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Rize'ye olan minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeyi sürdüreceğiz. Yeni eserlerin temel atma heyecanını birlikte yaşadık. Durmak yok yola devam. Şehrimize kazandırdığımız tüm bu eserlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

20 YILDIR ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ'

Geçen ay partinin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktık. 20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi biliyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar envaye çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk.

'TERÖRİSTLERE CANLI KALKAN OLANLARI GÖRDÜK'

Gezi olayları sırasında esnafın malını mülkünü yakanları baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde, FETÖ'cülerin avukatlığını yapanları gördük. Adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başı. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanları, kontrollü darbe diyenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Doğu Akdeniz'de destek vermek yerine Yunan gazetesine manşet verenleri gördük. Bu da Bay Kemal idi.

'SİYASİ ÇIKARLARI İÇİN ÇİĞNENMEDİK DEĞER BIRAKMADILAR'

Ekonomimizi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Lobilerde IMF komiserleriyle görüşenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal'in ekipleri. İnsanlarımızı kışkırtanları gördük. Bunların başında CHP vardı. Yalan terörü vardı. Aynı zihniyet geçmişten bugüne çizgisini bozarak devam etti. Herkesin sözcülüğüne soyundular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik değer bırakmadılar. Ama memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar. Çukur eylemlerinde teröristlere gösterdikleri sempatinin üçte birini Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere göstermediler.

FETÖ'cüler için yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi, sahip çıkmadı.

Sadece Diyarbakır annelerinin meselesinde değil, ülkemizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken, terörden mahkum olan insanlarla birlikte oldular. Karşımızda, iktidara muhalefetle millete muhalefeti karıştıran mankurtlaşmış bir zihniyet var. CHP Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor.

'MERAL HANIM YOLUN AÇIK OLSUN'

Biz insanlığımızın gereği olarak mazlumlara sahip çıkıyoruz. Birileri yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun birlik ve beraberliğini savunuyoruz.

Ne diyor Meral Hanım, Bizans'ı fethetmiş. Kim? İstanbul'un belediye başkanı. Yahu biz İstanbul'da şunu görmedik mi... 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara yazı yazanları sen nasıl görüyorsun? Meral Hanım Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla nasıl birlik olabiliyorsun? O yazıyı yazan Gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu Gezicilerle beraber oluyorsun. Yolun açık olsun.

Biz yolumuzu iyi belirledik. Bizim yolumuz onların gittiği yol değil. Biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık. Ayasofya açıldı ve sahiplerine kavuştu.

"ARTVİN-RİZE HAVALİMANI BU YIL SONU AÇILACAK"

Şimdi önümüzde Rize-Artvin Havalimanı var. Havalimanının açılışını bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Ve bu yıl sonu inşallah havalimanımızın açılışıyla artık Rize 25 dakikaya düşüyor. Artvin aynı şekilde 30-35 dakika sürmek suretiyle... O aradaki tüneller, bunlar nasıl oldu, nasıl yapıldı? Bunları Artvinli kardeşlerimize özellikle söylüyorum. O dağları nasıl deldik, neden deldik? Artvinli kardeşlerimizi sıkıntısız gitsinler diye o dağları deldik. O tünelin adı Cankurtaran Tüneli. Binali Bey'in de o tünelde çok emeği var. Yapılmaz, yapılamaz denilen o dağları deldik. Biz Ferhat'ız. Siz Şirin. Ferhat'a dağları delmek yakışır. Cankurtaran Tüneli'ni böyle yaptık.