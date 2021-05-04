Cumhurbaşkanı Erdoğan ​Diyarbakır anneleri ile iftar yapacak​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta azınlık temsilcileri ve evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle iftarda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiği iftar programlarına bu hafta da devam edecek. Erdoğan bu kapsamda, ilk olarak bugün azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar yapacak. Erdoğan’ın, yine evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle de iftarda bir araya geleceği öğrenildi.

İstanbul’da cumartesi günü planlanan iftara ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor. Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi bizzat dinleyecek olan Erdoğan’ın, HDP’li yöneticilerin taciz ve tehditlerine rağmen eylemlerini sürdüren annelere verilen desteğin her zaman devam edeceğini vurgulayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak