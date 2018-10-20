Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmanın amaçlandığı, dört gün sürecek Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış kısmında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içindedir. Hamdolsun her iki konuda da çok önemli mesafe katettik.

Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez.

Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar.

Türkiye, Diyarbakırlı kardeşlerimiz başta olmak üzere tuzağa düşmemiş, oyunu bozmuş, iradesine sahip çıkmıştır.

Kim karşınıza bölünmeyle, ayrımcılıkla, sefaletle, korkuyla geliyorsa biliyorsunuz ki sizin en büyük düşmanınızdır.

Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmanın dışında hiçbir yöntem bizim hayrımıza değildir. Diyarbakır tarihi boyunca önder olmuş bir şehir. Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim. Ey Diyarbakır sana acıdan ve gözyaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısınız? Sana zulümden, korkudan ve baskıdan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısınız? Oğlunu, kızını Kandil'e kaçıranlara dur demeye hazır mısınız? Sana her türlü hizmeti getirenlerin yanında yer almaya hazır mısınız? O zaman 2019 Martında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım."





Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 15:57