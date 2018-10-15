Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Müftülerine konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 35. İl Müftüleri Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

İmamlarımızın cunta heveslilerine aldırmadan milletimizi kıyama çağırması darbenin önemli dönüm noktalarındandır. O gece her biri bir sütçü imama dönüşen tüm din görevlilerimizden Allah razı olsun diyorum. 15 Temmuz destanımızla iftihar etsek de Rabbim bir daha bu milleti böyle bir destan yazmak zorunda bırakmasın diye dua ediyoruz.

15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açık yüreklilikle yapmalıyız. Bu ihanet çetesinin 40 yıldır sirayet etmesi bu konuda bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Nasıl olup da böyle karanlık bir örgüt başındaki şarlatanın onca sapkınlığına rağmen milletimiz inanç dünyasına etki edebilmiştir! Nasıl olup da böyle bir örgüt sadece ülkemizde değil dünyanın 160 ülkesinde nüfuz alanı edinebilmiştir? Bu sorulara verilecek samimi, cesur cevapların geleceğimiz adına çok önemli olduğuna inanıyorum. 28 Şubat döneminde imam hatiplerin kapısına kilit vurulması FETÖ'ye arayıp da bulamadığı fırsatları vermiştir. Örgütün serpilip büyümesi asla tesadüf değildir. Bu zat kendisinin peşine takılanlara imam hatiplere gitmelerine izin vermemişti. Çünkü hesap başkaydı.

FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim; Biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Örgüt en önemli finans ve insan kaynağı olan dershanelerin kapatılmasına cevabı 17-25 Aralık'ta verdi. 2012'den itibaren ülkemizin ne tür saldırılara uğradığını sizler de biliyorsunuz. 17-25 Aralık'tan sonra yürüttüğümüz mücadele olmasaydı 15 Temmuz'un sonuçları daha farklı olurdu.

Sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propogandasını yaptılar. DEAŞ ve bölücü terör örgütüne yönlik operasyonlara da benzer tavır sergilemişlerdir. Doğru bilgiğimiz kararları kim ne derse desin uygulamaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz. Son 4-5 yıldır bu örgütlere ağır darbeler indirdik. Adaletten kaçtıklarını zannedenleri yurt dışından getirip yargının huzuruna çıkarıyoruz.

Halkımız en çok kapısını mahallenin imamına açar. Hanım hocalarımız da bu çalışmaları çok daha yaygın yapmak suretiyle onların elindeki silahı nötralize edelim. İyi niyetle bir melleler hareketini başlattık. Ne yazık ki bu geri tepti. Doğu ve Güneydoğu'yu boş bırakamayız. Çok çalışmalıyız. Kainat boşluk kabul etmez.

Dinle diyanetle bile bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta islam adına ahkam kesiyor. Atalarımız doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış diyor. Özellikle günümüzde yalanın yayılma hızı artmıştır. Özellikle sosyal medyada gençlerimiz için hak ve gerçekler için yeni araçlara ihtiyacımız var.













Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 16:53