Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde konuşuyor.

Burada yaptığı konuşmada, "Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır." ifadelerini kullandı.