﻿Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 29-31 Ekim'de İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.