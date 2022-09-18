Devlet Bahçeli: Sevr'de aklı kalmış olanlar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye geçmişinden kaçan ülke konumunda düşürülmek isteniyor. Sevr'de aklı kalmış olanlar var.

Zulüm cephesi zillet ittifakı denge kaybına uğrasın. Anket şirketlerini, kiralık gazetecileri parayla yemleyip yalan rüzgarı estiriyorlar.

Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.

MHP'ye kefen biçiyorlardı, bizi arayan anketlerde değil, camide, cemevinde, tarlada arasın. Bizi arayan anketlerde değil milyonların kalbinde arasın.

Vakit yaklaştıkça millet ittifakı korkuya kapılıyor.

Kılıçdaroğlu Türk milletinin demokratik cezasından asla kurtulamayacak. Zilletin diğer üyeleri birbirine düşecek.

Bir isimde uzlaşamayanlar Türkiye'ye güven vermesin. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil. Bu terazi bu sıkleti çekmez. Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz.

Adayımızdan da kararımızdan asla vazgeçmeyiz. Sözümüz senet özümüz kefildir.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız; Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar, hak, hukuk ve adalet kavramlarının için boşaltıyorlar.

Son günlerde tarihimizi tartışmaya açmak isteyenler var. Vahdettin hain mi tartışması var. Kadir kıymet bilmeyen kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri hedef almaktadır.

Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok.

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın gücüne güç katmış devamıdır. Oğuz neslinden hain çıkmaz çıkmamıştır. O dönemin hükümetinin hataları olabilir. Vahdettin asla hain değildir. İzmir Belediye Başkanı küstahça ona hakaret etti. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Sultan Vahdettin kusurları olsa da hain değildir.

Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

Bir isim üzerinde uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye'nin milli hedeflerinde uzlaşması akıl kârı mıdır?

Kılıçdaroğlu Sakarya Savaşı'nın Sakarya ilimizde yapıldığını sanıyormuş. Nutuk'tan değil dışarıdan ilham alıyorlar.

Zillet ittifakı yarınlarımıza perde çekemeyecektir. Büyük Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaklar. Kılıçdaroğlu tarih, ecdat, erdem bilmez.

Adayımız belli, kararımız nettir, sözümüz senettir, Türkiye çıkmaz sokaklarda zaman kaybedemez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye düşmanlarının emrindeler. Milli Birlik ve Kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler.