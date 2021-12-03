"Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin" paylaşımında bulundu.
Politika 03.12.2021, 14:41
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.
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