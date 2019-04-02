En genç Belediye Başkanını MHP çıkardı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde belediye başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 27 yaşındaki Ömer Güngör, göreve başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Daha önce de Çankırı Ülkü Ocakları Başkanlığını yaptığını anlatan Güngör, "Allah'ın izniyle önce ilçe teşkilatımız daha sonra liderimiz Devlet Bahçeli tarafından belediye başkan adaylığına gösterildim. Halkımızın da teveccühü ile 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde Yapraklı'ya belediye başkanı seçildik." dedi.

"Biz de büyüklerimize 'Evet genciz ama gençliğin verdiği enerji daha fazla. Biz bu enerjiyi memleketimize hizmet etmek için kullanmak istiyoruz.' dedik. Onlar da sonuçta bizi bu göreve layık gördüler. Bizler de yüzlerini kara çıkartmayacağız inşallah. Seçimi kazandıktan sonra çok sayıda tebrik aldık. Başkan adaylığı sürecinde benden daha genç bir belde belediye başkan adayı vardı. Onu takip edemedim ama o beldeydi. En genç belediye başkan adayıydım, inşallah da en genç belediye başkanı oldum."

Kaynak: AA