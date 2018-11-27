Erdoğan 20 ilin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında konuştu. 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan gündemde olan sıcak konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
20 ilin belediye başkanı:
Afyon: Mehmet Zeybek
Ankara: Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay: İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekçi
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman
Muş: Feyad Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları;
"DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye'de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk."
"(DEAŞ) Türkiye olarak birkaç ay içinde bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz."
"PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil."
"Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."
"Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz."
"Dünyanın ciddi tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde,Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız."
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 12:59