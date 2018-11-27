Erdoğan 20 ilin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında konuştu. 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan gündemde olan sıcak konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 ilin belediye başkanı:

Afyon: Mehmet Zeybek

Ankara: Mehmet Özhaseki

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler

İzmir: Nihat Zeybekçi

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

Muş: Feyad Asya

Sakarya: Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları;

"DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye'de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk."

"(DEAŞ) Türkiye olarak birkaç ay içinde bu örgütün kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ediyoruz."

"PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil."

"Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

"Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz."

"Dünyanın ciddi tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde,Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 12:59