Erdoğan: 2023 seçimlerinde rekoru çok daha ileri taşıyacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hala 'erken seçim, erken seçim.' Olmayacak erken seçim. 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz." diye konuştu.