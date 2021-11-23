Erdoğan: 2023 seçimlerinde rekoru çok daha ileri taşıyacağız
Erken seçim olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı.
Politika 23.11.2021, 13:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hala 'erken seçim, erken seçim.' Olmayacak erken seçim. 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz." diye konuştu.
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü