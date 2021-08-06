Erdoğan: 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı

"Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda. Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli."

AA