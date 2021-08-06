Erdoğan: 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı
İstanbul'da Çilehane Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette" açıklamasında bulundu.
Politika 06.08.2021, 14:58
"Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda. Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli."
AA
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