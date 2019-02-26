Erdoğan: 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti.

Erdoğan halka hitabında, "21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da rehavete kapılmadık. Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.

Mısır'daki 9 idam

"(Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır." diyen Erdoğan,

"Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" dedi.

Kaynak: AA