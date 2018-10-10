Erdoğan: Afrika'nın altınları, elmasları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından kesitler:

2 kez Türkiye Afrika ortaklık zirveleri düzenledik. 3. zirveyi 2019'da İstanbul'da yapmayı planlıyoruz.

Afrika'da her ülkede diplomatik temsilcimiz olacak.

TİKA Afrika'da 21 koordinasyon ofisiyle tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6.2 milyar doları geçti.

46 Afrika ülkesiyle ticari işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz.

Kıta ile ticaretimiz 2017 yılında 20.6 milyar dolara yükseldi.

43 Afrika ülkesiyle iş konseyleri tesis edildi.

En büyük memnuniyet kaynağımız Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin çabalarına gönülden destek olmasıdır.

Macaristan ile Afrika'da ortak yatırımlara girme kararı aldık. Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktı.

Zengin Batılı devletler mültecileri ölüme mahkum ederken pek çok Afrika ülkesi mültecilere ev sahipliği yapıyor

Sınırların anlamını yitirdiği dönemden geçiyoruz. Süreç tüm ülkeleri içine alıyor.

Yerel farklılıklar dikkate alınmıyor. Bu farklılıklar kimi zaman ortadan kaldırılması gereken tehdit gibi görülüyor.

Afrika'nın altınları, elmasları, platinleri ne oldu? Acaba bunları kimler gelip bir yerlere taşıdı?

Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu.

Sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, Batılı devletler değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor.

Özellikle tarım alanlarının ve yeraltı kaynaklarının kullanımında adeletsizlik sözkonusu. Bunu birlikte giderelim.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 12:55