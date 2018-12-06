Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuşuyor. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili tebrik mesajı veren Erdoğan, katıldığı G20 Liderler Zirvesi hakkında partililere açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'dan açıklamalar;

"Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay ve Venezuela'ya geçtik. Tıpkı Afrika gibi Latin Amerika bölgesi Türkiye'nin gelecekteki siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir. "

"Geleceğimizi inşa etmek için çalışırken ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük. Çok gayretli. Ama bu zat Almanya'ya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat bir takım kişilerle görüşmüş. Görüştüğü kişilere bakınca karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, terör örgütleriyle yakın ilgisi olan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya'nın federal meclisine çıkanlarla fotoğraf karesine girdiğini görüyoruz. Bunlardan biri de güya ülkemiz kökenli Alman milletvekili, bayan. Kimdir bu kişi; PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların tüm toplantılarının misafiri ve konuşmacısıdır. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin sicilleri de aynı. Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arasında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini az çok tahmin ediyoruz. Bunlar sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, genel seçimlerde sana gelen belli. "

"Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, tahriklerini ifşa etmekten biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Eskilerin dediği gibi, konuş konuş faydası yok. Biz bu zatı muhatap almak istemiyoruz. Ancak milletimizin bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğu için çarpıklıkları ortaya koyuyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde milletimiz bu zata ve ittifak kurduklarına gerektiği cevabı verecektir."

'HAKİM DEĞİL HADİM' BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Erdoğan, belediye başkanı adayları için kullandığı "Hakim değil hadim" ifadeleri dikkat çekti.

"Hükmeden değil, hizmet eden yönetim anlayışına göre hareket ettikçe milletin desteği yanımızda olacağız. Bu konuda çok hassasız. Bu işi adeta ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Hassasiyetiz çok fazla. İstihbarat çalışmalarına, GBT'lerine kadar..."

"Görüntü kirliliğine yol açan propaganda yöntemlerine son veriyoruz. Sadece parti merkezleri ve seçim koordinasyon merkezleri haricinde bayrak ve afiş asılmayacak"

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Çok eskilerden beri yerleşmiş seçim kampanyası anlayışı vardır. Şehirlerimizin caddeleri, sokakları her yeri parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme yaptık. Kimse buna riayet etmiyor. Partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı güç gösterisi olarak devam ettik. Günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu artık çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz.

Çevreye ve insana saygılı seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Parti teşkilatı ve seçim koordinasyon merkezilerinin olduğu yere bayraklar asılabilir, bunun dışına görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek, belirtilen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Partilere ve adaylara çok ciddi, maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi kağıda boğan israf kaleminden de kurtulmuş olacağız. Tasarrufu sadece devlette aramayalım, bu da tasarruf. Çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldık. AK Parti her alanda olduğu gibi siyasetin dijital boyutunda da öncü bir partidir. Bunu da ispatlayacak.

ERDOĞAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANLARINI AÇIKLADI

İşte o adaylar:

AĞRI: SAVCI SAYAN

AKSARAY: EVREN DİNÇER

BİLECİK: NİHAT CAN

ERZİNCAN: CEMALETTİN BAŞSOY

EDİRNE: KORAY UYMAZ

IĞDIR: ADİL AŞIRIM

ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN

KARS: ENSAR ERDOĞDU

KIRŞEHİR: YAŞAR BAHÇECİ

KÜTAHYA: AHMET SAMİ KUTLU

SİİRT: ALİ İLBAŞ

TUNCELİ: GÖKHAN ARSLAN

VAN: NECDET TAKVA

ZONGULDAK: ÖMER SELİM ALAN

Erdoğan, belediye başkan adaylarına Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı davranılmaması ikazında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:56