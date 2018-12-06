Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin son adaylarını açıkladı. Böylelikle AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayı sayısı 74'e ulaşmış oldu.
İşte o adaylar:
AĞRI: SAVCI SAYAN
AKSARAY: EVREN DİNÇER
BİLECİK: NİHAT CAN
ERZİNCAN: CEMALETTİN BAŞSOY
EDİRNE: KORAY UYMAZ
IĞDIR: ADİL AŞIRIM
ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
KARS: ENSAR ERDOĞDU
KIRŞEHİR: YAŞAR BAHÇECİ
KÜTAHYA: AHMET SAMİ KUTLU
SİİRT: ALİ İLBAŞ
TUNCELİ: GÖKHAN ARSLAN
VAN: NECDET TAKVA
ZONGULDAK: ÖMER SELİM ALAN
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 12:23