Erdoğan AK Parti'nin son adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin son adaylarını açıkladı.

Erdoğan AK Parti'nin son adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin son adaylarını açıkladı. Böylelikle AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayı sayısı 74'e ulaşmış oldu.

İşte o adaylar:

AĞRI: SAVCI SAYAN

AKSARAY: EVREN DİNÇER

BİLECİK: NİHAT CAN

ERZİNCAN: CEMALETTİN BAŞSOY

EDİRNE: KORAY UYMAZ

IĞDIR: ADİL AŞIRIM

ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN

KARS: ENSAR ERDOĞDU

KIRŞEHİR: YAŞAR BAHÇECİ

KÜTAHYA: AHMET SAMİ KUTLU

SİİRT: ALİ İLBAŞ

TUNCELİ: GÖKHAN ARSLAN

VAN: NECDET TAKVA

ZONGULDAK: ÖMER SELİM ALAN

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 12:23
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