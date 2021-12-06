Erdoğan: Asgari ücrette kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "(Katar'la)İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarının 15 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

"Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok rahatsız olduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirdi.