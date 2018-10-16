Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi saat 16:00'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, liderlerin uzlaşması halinde ittifakın çerçevesi belirlenecek. Partiler hangi ilde, hangi profilde tespit edilecek, bunlara karar verilecek. Liderlerin çizdiği sınırlara göre kurmaylar bir kez daha bir araya gelerek teknik çalışma yapacak.

İki liderin görüşmesinde MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin de gündeme gelmesi bekleniyor. MHP'nin teklifi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını söylemişti. Erdoğan Kızılcahamam kampunda ise "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Ajanslar