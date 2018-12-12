Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

'Cumhur İttifakı' görüşmeleri devam ediyor. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifakın çerçevesinin belirlemek amacıyla yapılan görüşme bir saat sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başlamıştı. İki liderin ittifak konusunu görüştüğü öğrenildi.

Erdoğan ile Bahçeli, en son 21 Kasım'da görüşmüşlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net