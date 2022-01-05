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Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beytepe'deki konutunda biraraya geldi.

Politika 05.01.2022, 14:16 05.01.2022, 16:23
Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

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#bahçeli #Erdoğan
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