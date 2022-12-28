Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." dedi.