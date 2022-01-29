Erdoğan: Bizim doğal gaz sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "(Doğal gaz) Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.