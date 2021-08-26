Erdoğan: Bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir." dedi.

"İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız." açıklamasında bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız."

AA