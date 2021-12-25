Erdoğan: Bu milletin şahlanışını kimse engelleyemeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, "O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş) Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, "21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını Allah'ın izniyle hiç kimse engelleyemeyecektir." açıklamalarında bulundu.