Erdoğan: Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni) Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz." diye konuştu,

"Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Her büyük geminin Boğaz geçişi, şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor.

Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor.

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor.

Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kanal İstanbul) Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Erdoğan, "(Bize sorulmadı) diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır." ifadesini kullandı.

AA