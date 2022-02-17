Erdoğan'dan faiz, döviz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında konuştu.

Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız" açıklamasında bulundu.