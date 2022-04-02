Erdoğan'dan gıda fiyatları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, "(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. (Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız" diye konuştu.