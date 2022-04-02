banner39

banner35

Erdoğan'dan gıda fiyatları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemlerle ilgili, "İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız" ifadesini kullandı.

Politika 02.04.2022, 17:02
Erdoğan'dan gıda fiyatları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, "(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. (Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız" diye konuştu.

#Erdoğan #gıda fiyatları
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?