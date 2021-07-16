Erdoğan'dan KKTC açıklaması: Müjdesini orada vermek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından konuştu.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. (KKTC ziyareti) Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak" dedi.

Erdoğan, Almanya'daki sel felaketine ilişkin de, "Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında" diye konuştu.

AA