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Erdoğan'dan MKYK toplantısında İslamofobi talimatı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısında İslamofobiyle ilgili çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

Erdoğan'dan MKYK toplantısında İslamofobi talimatı

Bazı kurmaylar, “Özellikle genç kitlelere Peygamberimizi ve günümüz şartlarında ahlaki değerlere ihtiyaç olduğunu anlatalım, kendimizi ifade edelim” dedi. Bu öneriye sıcak bakan ve kurmaylarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irkçılık, Türkiye ve şahsıma olan düşmanlık faşizan bir olaya döndü. Macron, AB’de taraftar toplamaya çalışıyor. Türkiye ve İslam aleyhtarlığı konusunda kendi beyanatlarının haklı olduğu konusunda diğer ülkelerden destek istiyor. İslamiyet sadece soyut bir kavram değil, hayata anlam yükleyen bir inanç sistemidir. Bunun dünyaya iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda Diyanet’e de görevler düşüyor” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 09:15
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