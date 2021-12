Erdoğan'dan müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, milletvekillerine bütçenin Genel Kurul çalışmalarında başarılar dileyerek başladı.

Bütçe çalışmalarının, aynı zamanda parti gruplarının ve milletvekillerinin birikimlerini, hazırlıklarını, kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralar olduğunu söyleyen Erdoğan, bütçe çalışmaları sürecinde yer alan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Kurul çalışmalarını da aynı başarıyla tamamlayarak, 2022 Bütçemizi hükümetimize, ülkemize ve milletimize kazandıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 19 yılına damga vuran demokrasi ve kalkınma hamlesi, her adımını yenisi takip eden dinamik bir süreç olarak yaşanmıştır. Şimdi bu dinamik sürecin yeni bir aşamasında bulunuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz bu yeni politika, öyle bir anda ortaya çıkmış değildir. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser, milletimize sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her yatırım, makro ekonomide tesis ettiğimiz her denge, bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm alanlarda zayıf altyapıya sahip bir ülkede böylesine köklü ve büyük hedefleri olan bir değişimin hayata geçirilmesi zaten mümkün değildi. Esasen Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gayretlerinden itibaren rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar pek çok devlet adamı aynı hedef için harekete geçmiştir. Ama bu gayretlerin hepsi de tek parti faşizmi ve onun darbe cunta görünümündeki farklı tezahürleri eliyle kesintiye uğramıştır. Hiç şüphesiz bu ihanetlerin gerisinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyen, geçtiğimiz asrın küresel yönetim düzenini kuranlar vardı. Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı 1947 yılından itibaren ekonomi politikalarımız ve çoğunlukla da onunla bağlantılı olarak siyasi politikalarımız, bu küresel sistemin kontrolü altında yürümüştür."

Siyaset ve bürokrasinin yanında iş dünyasından medyaya kadar ülkenin tüm dinamiklerinin, bu doğrultuda dizayn edildiğine ve edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Menderes'ten Özal'a, rahmetli Erbakan Hoca'mızdan bizim dönemimize kadar bu sistemin dışına çıkarak, ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler ise hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmışlardır. Buna rağmen milletimiz, her darbenin, her krizin, her ara dönemin ardından yeniden kendi değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, gerçek gücüyle buluşturacak kadroların önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir." dedi.

Erdoğan: "(3600 ek gösterge) 'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor."