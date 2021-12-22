Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' aracının hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.