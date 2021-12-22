Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

Koca, "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, TURKOVAC'ın gelecek haftadan itibaren yaygın kullanımına geçilmiş olacağını söyledi.