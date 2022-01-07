Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Erdoğan, "Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz. Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz." açıklamasında bulundu.