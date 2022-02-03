Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında, "Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti konusunda, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümüyle ilgili, "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı hakkında Erdoğan, "AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.