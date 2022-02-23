Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Rusya-Ukrayna gerilimi) NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Temennimiz, Karadeniz’den komşumuz Rusya ve Ukrayna’nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir. Sayın Putin ile telefon diplomasisini sürdüreceğiz. Temenni ederim ki inşallah hayırlı neticeler alırız.

(Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması) Ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum.

Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz."