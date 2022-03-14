Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.

Erdoğan, yurtdışına giden doktorlar hakkında, "Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek." diye konuştu.

Erdoğan, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.