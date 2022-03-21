Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var. Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir."